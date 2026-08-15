Chasse au trésor des petits sorciers Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Munis de leur feuille de mission, les enfants et leurs accompagnateurs partiront à la recherche des ingrédients de la potion magique cachés dans la bibliothèque. Une chasse au trésor ludique à partager en famille, pour observer, chercher et s’amuser ensemble. Les apprentis sorciers qui retrouveront tous les ingrédients repartiront avec une petite surprise !
Catastrophe ! La sorcière a égaré les ingrédients de sa potion magique. Partez à leur recherche dans la bibliothèque et aidez-la à terminer sa recette avant Halloween !
Le samedi 31 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T11:30:00+01:00
fin : 2026-10-31T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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