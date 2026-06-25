Chasse au trésor des petits sorciers Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Chasse au trésor des petits sorciers Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 31 octobre 2026.
Munis de leur feuille de mission, les enfants et leurs accompagnateurs partiront à la recherche des ingrédients de la potion magique cachés dans la bibliothèque. Une chasse au trésor ludique à partager en famille, pour observer, chercher et s’amuser ensemble. Les apprentis sorciers qui retrouveront tous les ingrédients repartiront avec une petite surprise !
Catastrophe ! La sorcière a égaré les ingrédients de sa potion magique. Partez à leur recherche dans la bibliothèque et aidez-la à terminer sa recette avant Halloween !
Le samedi 31 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T11:30:00+01:00
fin : 2026-10-31T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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