Chasse au trésor des petits sorciers Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Munis de leur feuille de mission, les enfants et leurs accompagnateurs partiront à la recherche des ingrédients de la potion magique cachés dans la bibliothèque. Une chasse au trésor ludique à partager en famille, pour observer, chercher et s’amuser ensemble. Les apprentis sorciers qui retrouveront tous les ingrédients repartiront avec une petite surprise !

Catastrophe ! La sorcière a égaré les ingrédients de sa potion magique. Partez à leur recherche dans la bibliothèque et aidez-la à terminer sa recette avant Halloween !

Le samedi 31 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-31T11:30:00+01:00

fin : 2026-10-31T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

