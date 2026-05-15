Chasse aux fantômes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Chasse aux fantômes

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Retrouve les fantômes cachés dans le musée en famille, si tu les trouves tous, une récompense t’attend !

Jeu à destination des -6 ans.

PRECISIONS HORAIRES

Du 17/10 au 01/11/2026 le mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 14h à 18h.

Fermeture de la billetterie à 17h. .

Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

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English :

Go with your family and find the ghosts hidden in the museum—if you find them all, a reward awaits you!

L’événement Chasse aux fantômes Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-11 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME