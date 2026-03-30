Chasse aux livres avec Rejoué et Recyclivre Boutique Rejoué PARIS

A l’occasion de la « Semaine du Livre » chez Rejoué, l’association dont la boutique du 14ème propose des jeux, jouets, et des livres jeunesses d’occasion s’allie avec Recyclivre, acteur majeur du réemploi de livres en France.

Ensemble, nous vous proposons une activité insolite à faire en famille : une chasse aux livres !

Sur le modèle d’une chasse aux oeufs, plusieurs livres seront cachés dans le quartier de Pernety, chez des commerçants ou dans l’espace public.

À la manière d’une chasse au trésor, il faudra venir en boutique pour récupérer des indices, avant de partir en quête !

Une fois le livre trouvé, une seconde surprise attendra les heureux gagnants à la boutique Rejoué : un bon d’achat chez Recyclivre, pou que les parents aussi, puissent goûter aux plaisirs du livre de seconde main !

Comment ça marche ?

1️⃣ Dès 11h, RDV à la boutique Rejoué (140 rue du Château, 75014 Paris) pour récupérer un indice

2️⃣ Partez à l’aventure dans le quartier pour trouver un trésor caché (un livre + une gourmandise).

3️⃣ Rapportez-le à la boutique pour obtenir votre cadeau supplémentaire offert par notre partenaire Recyclivre !

10 lots à gagner – Une façon amusante de découvrir le quartier autrement !

Pas besoin de s’inscrire, l’événement est ouvert à tous et toutes jusqu’à épuisement des trésors cachés !

Le saviez-vous ?



Chez Rejoué, nous vendons des jouets mais aussi des livres jeunesse !

Et quand nous en avons trop, nous les confions à notre partenaire Recyclivre, qui a déjà sauvé plus de 3 millions de livres de la poubelle depuis 2008.

Comme nous, ils font vivre une seconde vie aux objets – et c’est ça qu’on célèbre ensemble !

Quand ? Le 18 avril à partir de 11h.

Où ? Départ à la boutique Rejoué (140 rue du Château, 75014).

Suivez-nous sur Instagram (@assorejoue et @recyclivre) pour des indices le jour J !

Entre chasse aux oeufs et chasse aux trésors, deux acteurs du réemploi de livres s’associent pour donner envie de lire dans la joie et la gourmandise aux enfants entre 6 et 10 ans, à Paris 14ème.

Le samedi 18 avril 2026

de 11h00 à 18h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00

Boutique Rejoué 140 rue du chateau 75014 PARIS

contact@rejoue.asso.fr



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