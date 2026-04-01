Le Châtelet

Chasse aux oeufs oeuvres

Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Pour les parents et les enfants

Vient trouver les statues cachées dans le jardin du musée, les cloches sont passées et y ont déposé des oeufs .

de 10h à 11h chasse aux oeufs

de 11h à 12h initiation à la poterie .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75

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English :

For parents and children

L’événement Chasse aux oeufs oeuvres Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CHATEAUMEILLANT