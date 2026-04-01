Chasse aux oeufs oeuvres Le Châtelet
Chasse aux oeufs oeuvres Le Châtelet dimanche 19 avril 2026.
Le Châtelet
Chasse aux oeufs oeuvres
Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 12:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Pour les parents et les enfants
Vient trouver les statues cachées dans le jardin du musée, les cloches sont passées et y ont déposé des oeufs .
de 10h à 11h chasse aux oeufs
de 11h à 12h initiation à la poterie .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For parents and children
L’événement Chasse aux oeufs oeuvres Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CHATEAUMEILLANT
À voir aussi à Le Châtelet (Cher)
- Les potiers Le Châtelet Cher 1 mai 2026
- Circuit des Mélusines Le Châtelet Cher 1 mai 2026
- Loto des joyeux cartables Le Châtelet 29 mai 2026
- George Sand: concert de musique traditionnelle Le Châtelet 26 juin 2026
- Fête champêtre au Chatelet Le Châtelet 19 juillet 2026