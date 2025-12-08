Circuit des Mélusines Le Châtelet Cher

Circuit des Mélusines En VTC

Circuit des Mélusines 18170 Le Châtelet Cher Centre-Val de Loire

Durée : 900 Distance : 60000.0 Tarif :

Ce circuit complet Les Mélusines compte environ soixante kilomètres. Préparez-vous à l’évasion et au dépaysement sur ces chemins creux, bordés de haies vives, qui cernent les prairies du bocage typique sud berrichon.

+33 2 48 61 39 89

English :

This complete Les Mélusines circuit covers some sixty kilometers. Get ready to get away from it all on these sunken lanes, bordered by hedges, which surround the meadows of the typical southern Berrichon bocage.

Deutsch :

Dieser vollständige Rundweg Les Mélusines umfasst etwa sechzig Kilometer. Bereiten Sie sich auf Flucht und Abwechslung vor auf diesen Hohlwegen, die von lebenden Hecken gesäumt sind und die Wiesen der typischen Bocage sud berrichon umschließen.

Italiano :

Il circuito completo Les Mélusines si estende per una sessantina di chilometri. Preparatevi a staccare la spina su queste stradine incassate, delimitate da siepi, che circondano i prati del tipico bocage del Berrichon meridionale.

Español :

Este circuito completo Les Mélusines recorre unos sesenta kilómetros. Prepárese para evadirse por estas pistas hundidas, bordeadas de setos, que rodean los prados del típico bocage del sur de Berrichon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-06 par SIT Centre-Val de Loire