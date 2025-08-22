Les potiers Le Châtelet Cher

Les potiers En VTT

Les potiers Mairie 18170 Le Châtelet Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 15000.0 Tarif :

Cette randonnée est une vraie célébration de l’artisanat et plus particulièrement, la poterie

Posez votre regard sur les épis de faîtage dont certains datent du XVIIIème siècle puis, profitez du village des Archers où des céramistes façonnent des pièces en grès, raku, porcelaine, faïence…

+33 2 48 61 39 89

English :

This hike is a true celebration of craftsmanship, particularly pottery

Take a look at the finials, some of which date back to the 18th century, and then enjoy the village of Les Archers, where 7 ceramists create pieces in stoneware, raku, porcelain and earthenware…

Deutsch :

Diese Wanderung ist eine wahre Feier des Kunsthandwerks, insbesondere der Töpferei

Jahrhundert stammen, dann genießen Sie das Dorf Les Archers, wo 7 Keramiker Stücke aus Steingut, Raku, Porzellan und Steingut formen…

Italiano :

Questa passeggiata è una vera e propria celebrazione dell’artigianato e, in particolare, della ceramica

Osservate i terminali, alcuni dei quali risalgono al XVIII secolo, e poi visitate il villaggio di Les Archers, dove 7 ceramisti creano pezzi in gres, raku, porcellana e terracotta…

Español :

Este paseo es una auténtica celebración de la artesanía y, más concretamente, de la alfarería

Eche un vistazo a los remates, algunos de los cuales datan del siglo XVIII, y visite después el pueblo de Les Archers, donde 7 ceramistas crean piezas en gres, rakú, porcelana y loza…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-15 par SIT Centre-Val de Loire