Le Châtelet

Exposition Michel Dupuis

Les Archers Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-02

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-05-02

Le musée de la poterie vous invite a venir découvrir les oeuvres de Michel Dupuis

EXPOSITION Michel Dupuis,Aréographie et dessins.

Portraits, architecture,croquis sur le vif, animaux

exposition gratuite, 1er et 2éme salle du musée .

Les Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75

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English :

The Pottery Museum invites you to discover the works of Michel Dupuis

L’événement Exposition Michel Dupuis Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CHATEAUMEILLANT