Exposition Michel Dupuis Le Châtelet
Exposition Michel Dupuis Le Châtelet samedi 2 mai 2026.
Le Châtelet
Exposition Michel Dupuis
Les Archers Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-02
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-05-02
Le musée de la poterie vous invite a venir découvrir les oeuvres de Michel Dupuis
EXPOSITION Michel Dupuis,Aréographie et dessins.
Portraits, architecture,croquis sur le vif, animaux
exposition gratuite, 1er et 2éme salle du musée .
Les Archers Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
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English :
The Pottery Museum invites you to discover the works of Michel Dupuis
L’événement Exposition Michel Dupuis Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-21 par OT CHATEAUMEILLANT
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