Troc plantes de la Bidouill’rie Le Châtelet
Troc plantes de la Bidouill’rie Le Châtelet samedi 25 avril 2026.
Le Châtelet
Troc plantes de la Bidouill’rie
3 avenue de la gare Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le printemps est là et la Bidouill’rie organise son premier troc plantes !
Que vous ayez un petit ou un grand jardin, venez échanger, donner ou choisir des plants, des boutures ou des graines de légumes, fleurs, arbres fruitiers, arbustes…
• La participation est gratuite et ouverte à tous.
• Merci d’apporter, si vous le pouvez, une table pour présenter vos trésors et un parasol si vous craignez le soleil.
• Pensez à étiqueter vos plants pour faciliter les échanges.
• Possibilité de pique-niquer sur place à midi, nous vous offrons le café !
• La Bidouill’rie tiendra un stand de vente de mobilier et d’outils de jardin à petits prix.
• Réalisation d’un parterre de fleurs devant le local avec les volontaires, échanges et conseils avec un jardinier.
• Animations et jeux pour les enfants.
Nous avons hâte de vous retrouver et d’échanger avec vous ! .
3 avenue de la gare Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 42 06 58
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English :
Spring is here and La Bidouill?rie is organizing its first plant swap!
L’événement Troc plantes de la Bidouill’rie Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CHATEAUMEILLANT
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