Les mermugets Rallye photos Le Châtelet
Les mermugets Rallye photos Le Châtelet dimanche 3 mai 2026.
Le Châtelet
Les mermugets Rallye photos
Le Châtelet Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 11:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Partez à l’aventure au cœur du village des potiers !
Partez à l’aventure au cœur du village des potiers avec notre grand rallye photo à la recherche des Merlusines !
En famille ou entre amis, ouvrez l’œil et laissez-vous guider de ruelle en ruelle pour retrouver ces mystérieuses petites créatures cachées dans le village.
Un jeu ludique et plein de surprises, accessible de 4 à 77 ans, pour partager un moment convivial, amusant et plein de découvertes. Verre de l’amitié au retour de vos fiches de jeu.
Prêts à relever le défi et à percer le secret des Merlusines ? .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75
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English :
Set off on an adventure to the heart of the potters’ village!
L’événement Les mermugets Rallye photos Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CHATEAUMEILLANT
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