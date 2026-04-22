Le Châtelet

Les mermugets Rallye photos

Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 11:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Partez à l’aventure au cœur du village des potiers !

Partez à l’aventure au cœur du village des potiers avec notre grand rallye photo à la recherche des Merlusines !

En famille ou entre amis, ouvrez l’œil et laissez-vous guider de ruelle en ruelle pour retrouver ces mystérieuses petites créatures cachées dans le village.

Un jeu ludique et plein de surprises, accessible de 4 à 77 ans, pour partager un moment convivial, amusant et plein de découvertes. Verre de l’amitié au retour de vos fiches de jeu.

Prêts à relever le défi et à percer le secret des Merlusines ? .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75

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English :

Set off on an adventure to the heart of the potters’ village!

L’événement Les mermugets Rallye photos Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CHATEAUMEILLANT