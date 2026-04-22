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Les mermugets Rallye photos Le Châtelet

Les mermugets Rallye photos Le Châtelet

Les mermugets Rallye photos Le Châtelet dimanche 3 mai 2026.

Ville : 18170 Le Châtelet

Département : Cher

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Le Châtelet

Les mermugets Rallye photos

Le Châtelet Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 11:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Partez à l’aventure au cœur du village des potiers !
Partez à l’aventure au cœur du village des potiers avec notre grand rallye photo à la recherche des Merlusines !
En famille ou entre amis, ouvrez l’œil et laissez-vous guider de ruelle en ruelle pour retrouver ces mystérieuses petites créatures cachées dans le village.
Un jeu ludique et plein de surprises, accessible de 4 à 77 ans, pour partager un moment convivial, amusant et plein de découvertes. Verre de l’amitié au retour de vos fiches de jeu.
Prêts à relever le défi et à percer le secret des Merlusines ?   .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 56 39 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set off on an adventure to the heart of the potters’ village!

L’événement Les mermugets Rallye photos Le Châtelet a été mis à jour le 2026-04-22 par OT CHATEAUMEILLANT

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