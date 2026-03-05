Chasse aux serpents au Musée Saint-Dizier
Musée Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-22
2026-03-18
Tout public
En parcourant les collections, devenez de véritables détectives. Trouvez tous les serpents cachés et explorez les symboles et mythes irlandais ! .
Musée Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
L’événement Chasse aux serpents au Musée Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne