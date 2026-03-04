Chasse aux serpents, Musée de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Chasse aux serpents 18 – 22 mars Musée de Saint-Dizier Haute-Marne

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T13:30:00+01:00 – 2026-03-18T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T13:30:00+01:00 – 2026-03-22T17:30:00+01:00

Proposé du 18 au 22 mars 2026.

En parcourant les collections, devenez de véritables détectives. Trouver tous les serpents cachés et explorez les symboles et mythes irlandais !

Musée de Saint-Dizier 17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 50 http://musee.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/musee.saintdizier/;https://www.instagram.com/musee.saintdizier/ [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

Livret famille accessible à l’accueil du Musée livretfamille activités