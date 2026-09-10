Chasse aux trésors – à la recherche du journal de Séré de Rivières !, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Chasse aux trésors – à la recherche du journal de Séré de Rivières ! 19 et 20 septembre Fort de Vancia Rhône

Prévoir des baskets, 10 personnes par manche, enfants obligatoirement accompagnés de leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En famille, partez à l’aventure pour percer les mystères du carnet perdu du général Séré de Rivières !

À travers des indices et des énigmes à résoudre disséminés dans le fort, petits et grands mèneront l’enquête pour percer les secrets de ce lieu chargé d’histoire.

Pour les enfants (dès 8 ans), accompagnés de leurs parents.

Fort de Vancia Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 50 http://www.ville-rillieux-la-pape.fr Ce fort de 23 000 m², construit selon le système défini par Séré de Rivières, est situé sur deux communes : Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village. Il fait partie de la ceinture de défense de Lyon construite après 1870. Il est aujourd’hui inutilisé. Bus C5 : Vancia-Village.

En famille, partez à l’aventure pour percer les mystères du carnet perdu du général Séré de Rivières !

© Service culture – ville de Rillieux-la-Pape