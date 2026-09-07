Visites guidées, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape
samedi 19 septembre 2026 · Fort de Vancia · Rillieux-la-Pape
Informations pratiques
Visites guidées Samedi 19 septembre, 09h00 Fort de Vancia Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez les coulisses du Fort de Vancia lors de visites guidées proposées par l’association les Amis du Fort de Vancia.
Fort de Vancia Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 50 http://www.ville-rillieux-la-pape.fr Ce fort de 23 000 m², construit selon le système défini par Séré de Rivières, est situé sur deux communes : Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village. Il fait partie de la ceinture de défense de Lyon construite après 1870. Il est aujourd’hui inutilisé. Bus C5 : Vancia-Village.
Découvrez les coulisses du Fort de Vancia lors de visites guidées proposées par l’association les Amis du Fort de Vancia.
© Service culture – Ville de Rillieux-la-Pape
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