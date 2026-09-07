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Visites guidées, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape

samedi 19 septembre 2026 · Fort de Vancia · Rillieux-la-Pape

Visites guidées, Fort de Vancia, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fort de Vancia
Adresse
Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape
Ville
69140 Rillieux-la-Pape
Département
Rhône
Tarif
Prévoir des chaussures de marche ou des baskets

Visites guidées Samedi 19 septembre, 09h00 Fort de Vancia Rhône

Prévoir des chaussures de marche ou des baskets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez les coulisses du Fort de Vancia lors de visites guidées proposées par l’association les Amis du Fort de Vancia.

Fort de Vancia Chemin de Sathonay, 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 50 http://www.ville-rillieux-la-pape.fr Ce fort de 23 000 m², construit selon le système défini par Séré de Rivières, est situé sur deux communes : Rillieux-la-Pape et Sathonay-Village. Il fait partie de la ceinture de défense de Lyon construite après 1870. Il est aujourd’hui inutilisé. Bus C5 : Vancia-Village.
Découvrez les coulisses du Fort de Vancia lors de visites guidées proposées par l’association les Amis du Fort de Vancia.

© Service culture – Ville de Rillieux-la-Pape

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