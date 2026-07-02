AGENDA · Nyer
CHASSE AUX TRÉSORS NATURE ! Nyer
mercredi 19 août 2026 · Nyer
Informations pratiques
Nyer
CHASSE AUX TRÉSORS NATURE !
Nyer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Tous ensemble, participons à une chasse aux trésors nature !
.
Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56
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English :
Let’s all join in on a nature treasure hunt!
L’événement CHASSE AUX TRÉSORS NATURE ! Nyer a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO
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