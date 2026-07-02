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CHASSE AUX TRÉSORS NATURE ! Nyer

mercredi 19 août 2026 · Nyer

CHASSE AUX TRÉSORS NATURE ! Nyer

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
66360 Nyer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Nyer

CHASSE AUX TRÉSORS NATURE !

Nyer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Tous ensemble, participons à une chasse aux trésors nature !
  .

Nyer 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 97 05 56 

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English :

Let’s all join in on a nature treasure hunt!

L’événement CHASSE AUX TRÉSORS NATURE ! Nyer a été mis à jour le 2026-07-02 par OTI CONFLENT CANIGO

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