Chasuble de la reine Marie-Christine – Sollières Sardières, Eglise Saint-Etienne (Sollières), Val-Cenis

Informations pratiques

Chasuble de la reine Marie-Christine – Sollières Sardières Dimanche 20 septembre, 16h30 Eglise Saint-Etienne (Sollières) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Un exceptionnel ensemble liturgique a été offert en 1834 à la paroisse par la reine Marie-Christine, veuve du roi Charles-Félix de Piémont Sardaigne. Classé Monument Historique il se compose d’une chasuble et d’une étole en soie brodée de fil de soie et d’argent, représentant des motifs religieux et floraux. Jusqu’à présent cet ensemble n’était exposé qu’à de très rares occasions et il sera visible tout l’été.

Eglise Saint-Etienne (Sollières) Sollières-Endroit 73500 Val-Cenis Val-Cenis 73500 Sollières-Sardières Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)6 69 65 15 51 https://www.commune-valcenis.fr/les-eglises-et-chapelles/ L’église actuelle ne date que de 1825. Une avalanche avait en effet partiellement détruit l’édifice d’origine le 8 mars 1817. Et s’était ensuivi une interminable querelle de clocher (c’est le cas de le dire !) qui avait opposé les habitants des hameaux de l’Endroit et de l’Envers pour savoir où la reconstruire. Contrairement aux autres églises de Haute Maurienne dont les retables ont été sculptés par des artistes locaux, celui de l’église est l’œuvre de Jean-Jacques Todesquoz et Jean-Marie Mollin, deux sculpteurs de Val Sesia en Italie.

Un exceptionnel ensemble liturgique a été offert en 1834 à la paroisse par la reine Marie-Christine, veuve du roi Charles-Félix de Piémont Sardaigne. Classé Monument Historique il se compose d’une et…

©JF Durand