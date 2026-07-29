Informations pratiques

Saumur

Château de Briacé

Rue du Chapeau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites accompagnée des extérieurs cour d’honneur et parc.

Cette demeure construite au 18e siècle, présente côté cour, une façade néoclassique plutôt sobre et sévère. Elle s’anime côté jardin d’un avant-corps à pans coupés qui permet d’avoir plus d’espace et de lumière à l’intérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h.

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h30. .

Rue du Chapeau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Accompanied tours of the grounds: main courtyard and park.

L’événement Château de Briacé Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME