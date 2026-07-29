Château de Briacé Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Château de Briacé
Rue du Chapeau Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites accompagnée des extérieurs cour d’honneur et parc.
Cette demeure construite au 18e siècle, présente côté cour, une façade néoclassique plutôt sobre et sévère. Elle s’anime côté jardin d’un avant-corps à pans coupés qui permet d’avoir plus d’espace et de lumière à l’intérieur.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h.
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h30. .
Rue du Chapeau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Accompanied tours of the grounds: main courtyard and park.
L’événement Château de Briacé Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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