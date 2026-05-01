Château de Chavaniac Lafayette | Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition Château Chavaniac Lafayette Chavaniac-Lafayette

Chavaniac-Lafayette

Château de Chavaniac Lafayette | Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition

Château Chavaniac Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Au programme 10h30 visite guidée des expositions, 14h30 Conférence musicale sur le blues & 17h00 concert de gospel dans l’église du village. Renseignements au 04-71-77-50-32.

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Château Chavaniac Lafayette 1 allée de l’Hermione Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes departement@hauteloire.fr

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English :

Program: 10:30 am guided tour of exhibitions, 2:30 pm musical conference on the blues & 5:00 pm gospel concert in the village church. Information on 04-71-77-50-32.

L’événement Château de Chavaniac Lafayette | Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier