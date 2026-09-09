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Château de Jalesnes, Château de Jalesnes, Vernantes

samedi 19 septembre 2026 · Château de Jalesnes · Vernantes

Château de Jalesnes, Château de Jalesnes, Vernantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Jalesnes
Adresse
10 rue de Blou, Vernantes
Ville
49390 Vernantes
Département
Maine-et-Loire

Château de Jalesnes Samedi 19 septembre, 14h00 Château de Jalesnes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ancienne seigneurie médiévale au 11e siècle, le bâtiment actuel date du 17e siècle. Le château est modifié et agrandi au 19e siècle : un escalier d’honneur ainsi qu’un théâtre sont construits en amont de la visite de l’infant d’Espagne Dom Carlos en 1879. En 1886, Monsieur Ackerman rachète la propriété et restaure le château.
Visites guidées sans réservation

Château de Jalesnes 10 rue de Blou, Vernantes Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Ancienne seigneurie médiévale au 11e siècle, le bâtiment actuel date du 17e siècle. Le château est modifié et agrandi au 19e siècle : un escalier d’honneur ainsi qu’un théâtre sont construits en de …

© Jean Leblanc – ministère de la Culture

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