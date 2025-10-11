Château de la Fleur française Valençay
Château de la Fleur française Valençay samedi 17 octobre 2026.
Château de la Fleur française
2 Rue de Blois Valençay Indre
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
2026-10-17
Déambulez dans le château et découvrez les pièces fleuries par Pétales, fleurs en Berry.
Fleurissement exceptionnels du château en partenariat avec le Collectif de la fleur française. .
2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66 accueil@chateau-valencay.fr
English :
Stroll through the château and discover the rooms decorated with flowers by members of the French Flower Collective.
