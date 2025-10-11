Château de la Fleur française

2 Rue de Blois Valençay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Déambulez dans le château et découvrez les pièces fleuries par Pétales, fleurs en Berry.

Fleurissement exceptionnels du château en partenariat avec le Collectif de la fleur française. .

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 10 66 accueil@chateau-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll through the château and discover the rooms decorated with flowers by members of the French Flower Collective.

L’événement Château de la Fleur française Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Pays de Valençay