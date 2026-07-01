AGENDA · Bazouges Cré sur Loir
Château de La Masselière, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
dimanche 20 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir
Informations pratiques
Château de La Masselière Dimanche 20 septembre, 10h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En partenariat avec le Club Rétro décalé.
Route de la chapelle d’Aligné
Dimanche 10h 18h
Ouverture du Château et de la Chapelle
Exposition de voitures.
Buvette
Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
En partenariat avec le Club Rétro décalé.
©MINISTERE DE LA CULTURE
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