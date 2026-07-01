Château de La Masselière, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Château de La Masselière Dimanche 20 septembre, 10h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partenariat avec le Club Rétro décalé.

Route de la chapelle d’Aligné

Dimanche 10h 18h

Ouverture du Château et de la Chapelle

Exposition de voitures.

Buvette

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

En partenariat avec le Club Rétro décalé.

©MINISTERE DE LA CULTURE