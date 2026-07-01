Informations pratiques

Ouverture du musée « aux vieux soldats » La grande racinaie 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation de soldats de plomb, uniformes, matériels anciens, miniatures et diaporamas.

Visites guidées par les membres de l’association « musée aux vieux soldats »

Thème : « le grand bivouac de Napoléon »

Samedi 10h 12h et 14h 19h

Dimanche 10h 12h et 14h 17h

1777 rte de la Flèche Bazouges

Contact Lucien Caron 0768036703

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Présentation de soldats de plomb, uniformes, matériels anciens, miniatures et diaporamas.

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