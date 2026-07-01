Ouverture du musée « aux vieux soldats » La grande racinaie, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
samedi 19 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir
Informations pratiques
Ouverture du musée « aux vieux soldats » La grande racinaie 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Présentation de soldats de plomb, uniformes, matériels anciens, miniatures et diaporamas.
Visites guidées par les membres de l’association « musée aux vieux soldats »
Thème : « le grand bivouac de Napoléon »
Samedi 10h 12h et 14h 19h
Dimanche 10h 12h et 14h 17h
1777 rte de la Flèche Bazouges
Contact Lucien Caron 0768036703
Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
Présentation de soldats de plomb, uniformes, matériels anciens, miniatures et diaporamas.
©MINISTERE DE LA CULTURE
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