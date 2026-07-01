Visite petit musée de la faune locale, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Visite petit musée de la faune locale Samedi 19 septembre, 14h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites commentées/22 rue d’Anjou

Samedi 19 – 14h 18h

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Visites commentées/22 rue d’Anjou

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