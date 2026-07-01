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AGENDA · Bazouges Cré sur Loir

Visite petit musée de la faune locale, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

samedi 19 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir

Visite petit musée de la faune locale, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bazouges-Cré-sur-Loir
Adresse
Bazouges-Cré-sur-Loir
Ville
72200 Bazouges Cré sur Loir
Département
Sarthe

Visite petit musée de la faune locale Samedi 19 septembre, 14h00 Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites commentées/22 rue d’Anjou
Samedi 19 – 14h 18h

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
Visites commentées/22 rue d’Anjou

©MINISTERE DE LA CULTURE

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