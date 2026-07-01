Exposition « Circuit-Découverte-Patrimoine », Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir
samedi 19 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir
Informations pratiques
Exposition « Circuit-Découverte-Patrimoine » 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Par l’association A.P.S.P.B.C.
(Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bazouges-Cré et Environs)
Salle des fêtes de Bazouges-Route de la Chapelle d’Aligné –
Samedi 14h 18h
Dimanche 10h 18h
Entrée gratuite
Présentation sous forme de panneaux (photos et descriptifs) de 2 circuits découvertes patrimoine sur Cré et Bazouges.
Circuits de 4 à 5 kms
Au centre de la salle, une projection permanente des films tournés par l’A.P.S.P.B.C. sur le patrimoine et sa remise en état depuis 5 ans.
Seront distribués des triptyques pour faciliter le parcours dans Cré et Bazouges avec QR code (lecture et audio français et anglais) pour que chaque visiteur puisse s’approprier le patrimoine.
Tél : 06 60 37 16 69
Courriel : 72apspbc@gmail.com
Site : www.apspbc.com«
Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « mailto:72apspbc@gmail.com »}, {« link »: « http://www.apspbc.com »}, {« link »: « http://www.apspbc.com%22 »}]
Par l’association A.P.S.P.B.C.
©MINISTERE DE LA CULTURE
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