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AGENDA · Bazouges Cré sur Loir

Le moulin de la Barbée Diaporama, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

samedi 19 septembre 2026 · Bazouges-Cré-sur-Loir · Bazouges Cré sur Loir

Le moulin de la Barbée Diaporama, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Bazouges-Cré-sur-Loir
Adresse
Bazouges-Cré-sur-Loir
Ville
72200 Bazouges Cré sur Loir
Département
Sarthe

Le moulin de la Barbée Diaporama 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition peinture par M. Bergeot Pascal
Samedi et dimanche – 14h 18h
Allée du moulin Bazouges -Cré sur Loir

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire
Exposition peinture par Mr Bergeot Pascal

©MINISTERE DE LA CULTURE

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