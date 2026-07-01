Le moulin de la Barbée Diaporama, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Le moulin de la Barbée Diaporama 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition peinture par M. Bergeot Pascal

Samedi et dimanche – 14h 18h

Allée du moulin Bazouges -Cré sur Loir

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Exposition peinture par Mr Bergeot Pascal

©MINISTERE DE LA CULTURE