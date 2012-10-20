Informations pratiques

Bazouges Cré sur Loir

JEP 2026 BAZOUGES CRE

Bazouges Cré sur Loir Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

JEP 2025 ANIMATIONS SUR BAZOUGES CRE SUR LOIR

BAZOUGES CRE SUR LOIR

QUARTIER BAZOUGES

* Visite guidée du Vieux Bourg de Bazouges.

Tour du Pilori

à 15h et à à 17h.

* Prestation d’orgue de barbarie

Près de l’église

16h

*Château de Bazouges

39 rue du château

Visite libre du parc

Samedi 14h-18h

Spectacle “Le Capitaine Fracasse” par la Houlala Compagnie. (Au chapeau).

Samedi 19 septembre 19h

1H30- tout public.

Le Capitaine Fracasse. Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France. Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier.

En cas de pluie le spectacle sera reporté.

*Exposition “ Circuits- Découverte-Patrimoine” par l’association A.P.S.P.B.C.

(Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bazouges-Cré et Environs)

Salle des fêtes de Bazouges-Route de la Chapelle d’Aligné

Samedi 14h 18h

Dimanche 10h 18h

Entrée gratuite

Présentation sous forme de panneaux (photos et descriptifs) de 2 circuits découvertes patrimoine sur Cré et Bazouges.

Circuits de 4 à 5 kms

Au centre de la salle, une projection permanente des films tournés par l’A.P.S.P.B.C. sur le patrimoine et sa remise en état depuis 5 ans.

Seront distribués des triptyques pour faciliter le parcours dans Cré et Bazouges avec QR code (lecture et audio français et anglais) pour que chaque visiteur puisse s’approprier le patrimoine.

Tél 06 60 37 16 69

Courriel 72apspbc@gmail.com

Site www.apspbc.com

*Visites de l’Eglise St Aubin et de la Tour du Pilori

Samedi et Dimanche 14h-18h

Par l’association Cœur de Bourgs

*Le Moulin de la Barbée Diaporama /

Allée du moulin Bazouges -Cré sur Loir

Exposition peinture par Mr Bergeot Pascal

Samedi et dimanche 14h 18h

*Petit musée de la Faune locale

Visites commentées/22 rue d’Anjou

Samedi 19 14h 18h

*Ouverture du musée aux vieux soldats La grande racinaie

1777 rte de la Flèche Bazouges

Présentation de soldats de plomb, uniformes, matériels anciens, miniatures et diaporamas.

Visites guidées par les membres de l’association musée aux vieux soldats

Thème le grand bivouac de Napoléon

Samedi 10h 12h et 14h 19h

Dimanche 10h 12h et 14h 17h

Contact Lucien Caron 0768036703

* Château de La Masselière en partenariat avec le Club Rétro décalé.

Route de la chapelle d’Aligné

Dimanche 10h 18h

Ouverture du Château et de la Chapelle

Exposition de voitures.

Buvette

*Les extérieurs de l’École Saint Joseph.

Dimanche 20 10h-12h

QUARTIER CRE SUR LOIR

Eglise Saint-Martin de Vertou

Visite explicative des extérieurs

Dimanche 14h18h

Le Cartulaire

Le cartulaire est un livre comportant des copies de chartes et des titres de propriétés d’un domaine. Son but était de rassembler les copies des documents importants afin que les originaux puissent être retrouvés en cas de litige.

Sa présentation sera faite devant l’église Saint Martin de Vertou.

Visite explicative

Dimanche 14h18h

Toutes les informations sur le Facebook de la commune Commune de Bazouges Cré sur Loir | Bazouges-sur-le-Loir | Facebook

Tél 06 60 37 16 69

Courriel 72apspbc@gmail.com

Site www.apspbc.com .

Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr

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JEP 2025 EVENTS IN BAZOUGES-CRE-SUR-LOIR

L’événement JEP 2026 BAZOUGES CRE Bazouges Cré sur Loir a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Loir