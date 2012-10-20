JEP 2026 BAZOUGES CRE Bazouges Cré sur Loir
samedi 19 septembre 2026 · Bazouges Cré sur Loir
Informations pratiques
Bazouges Cré sur Loir
JEP 2026 BAZOUGES CRE
Bazouges Cré sur Loir Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
JEP 2025 ANIMATIONS SUR BAZOUGES CRE SUR LOIR
BAZOUGES CRE SUR LOIR
QUARTIER BAZOUGES
* Visite guidée du Vieux Bourg de Bazouges.
Tour du Pilori
à 15h et à à 17h.
* Prestation d’orgue de barbarie
Près de l’église
16h
*Château de Bazouges
39 rue du château
Visite libre du parc
Samedi 14h-18h
Spectacle “Le Capitaine Fracasse” par la Houlala Compagnie. (Au chapeau).
Samedi 19 septembre 19h
1H30- tout public.
Le Capitaine Fracasse. Un jeune baron sans fortune devient comédien par amour et affronte duels, complots et passions sur les routes de France. Dans un monde de théâtre, d’épées et de bravoure, il se réinvente en héros masqué. Un classique de Théophile Gautier.
En cas de pluie le spectacle sera reporté.
*Exposition “ Circuits- Découverte-Patrimoine” par l’association A.P.S.P.B.C.
(Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bazouges-Cré et Environs)
Salle des fêtes de Bazouges-Route de la Chapelle d’Aligné
Samedi 14h 18h
Dimanche 10h 18h
Entrée gratuite
Présentation sous forme de panneaux (photos et descriptifs) de 2 circuits découvertes patrimoine sur Cré et Bazouges.
Circuits de 4 à 5 kms
Au centre de la salle, une projection permanente des films tournés par l’A.P.S.P.B.C. sur le patrimoine et sa remise en état depuis 5 ans.
Seront distribués des triptyques pour faciliter le parcours dans Cré et Bazouges avec QR code (lecture et audio français et anglais) pour que chaque visiteur puisse s’approprier le patrimoine.
Tél 06 60 37 16 69
Courriel 72apspbc@gmail.com
Site www.apspbc.com
*Visites de l’Eglise St Aubin et de la Tour du Pilori
Samedi et Dimanche 14h-18h
Par l’association Cœur de Bourgs
*Le Moulin de la Barbée Diaporama /
Allée du moulin Bazouges -Cré sur Loir
Exposition peinture par Mr Bergeot Pascal
Samedi et dimanche 14h 18h
*Petit musée de la Faune locale
Visites commentées/22 rue d’Anjou
Samedi 19 14h 18h
*Ouverture du musée aux vieux soldats La grande racinaie
1777 rte de la Flèche Bazouges
Présentation de soldats de plomb, uniformes, matériels anciens, miniatures et diaporamas.
Visites guidées par les membres de l’association musée aux vieux soldats
Thème le grand bivouac de Napoléon
Samedi 10h 12h et 14h 19h
Dimanche 10h 12h et 14h 17h
Contact Lucien Caron 0768036703
* Château de La Masselière en partenariat avec le Club Rétro décalé.
Route de la chapelle d’Aligné
Dimanche 10h 18h
Ouverture du Château et de la Chapelle
Exposition de voitures.
Buvette
*Les extérieurs de l’École Saint Joseph.
Dimanche 20 10h-12h
QUARTIER CRE SUR LOIR
Eglise Saint-Martin de Vertou
Visite explicative des extérieurs
Dimanche 14h18h
Le Cartulaire
Le cartulaire est un livre comportant des copies de chartes et des titres de propriétés d’un domaine. Son but était de rassembler les copies des documents importants afin que les originaux puissent être retrouvés en cas de litige.
Sa présentation sera faite devant l’église Saint Martin de Vertou.
Visite explicative
Dimanche 14h18h
Toutes les informations sur le Facebook de la commune Commune de Bazouges Cré sur Loir | Bazouges-sur-le-Loir | Facebook
Tél 06 60 37 16 69
Courriel 72apspbc@gmail.com
Site www.apspbc.com .
Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire s.toxe@cc-paysflechois.fr
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English :
JEP 2025 EVENTS IN BAZOUGES-CRE-SUR-LOIR
L’événement JEP 2026 BAZOUGES CRE Bazouges Cré sur Loir a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée du Loir
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