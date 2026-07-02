Château de La Montchevalleraie, Château de la Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Château de La Montchevalleraie 19 et 20 septembre Château de la Montchevalleraie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Élégante demeure familiale construite au 18ème siècle pour des notables angevins. Un parc de 6 ha, des sculptures végétales et une pièce d’eau d’environ 6000 m2 complètent le domaine Visite guidée des intérieurs par les propriétaires du château

Samedi et dimanche // 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15

• Visite guidée avec 4 départs de visite par jour

• Durée : 1h

• 10€ par personne – Gratuit pour les – de 12 ans

Jauge limitée – Réservation obligatoire au 02 41 61 32 24 ou contact@chateaulamontchevalleraie.com

Château de la Montchevalleraie Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Aviré Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 32 24 http://lamontchevalleraie.com [{« link »: « mailto:contact@chateaulamontchevalleraie.com »}] Au cœur de l’Anjou bleu, ce château du 18e siècle est typique des demeures familiales de l’époque, avec son parc à l’anglaise, sa roseraie, son verger et son étang. A l’intérieur, élégance et raffinement vous replonge au siècle des Lumières.

Chaque Samedi et Dimanche et jour férié, les propriétaires du château de la Montchevalleraie vous reçoivent pour des visites guidées des intérieurs de la demeure.

Meublé et habité à l’année La Montchevalleraie offre aux visiteurs la possibilité de se replonger dans la vie quotidienne des maisons de famille des siècles passés à travers la découverte des pièces de réception et de services. Les propriétaires vous accompagneront dans des salons, la salle a manger, les anciennes cuisines et une chambre de parade. Les collections de familles ou chiné avec passion par les propriétaires vous y attendent. À l’intérieur, l’élégance et le raffinement de la décoration vous replonge au siècle des Lumières.

À l’extérieur, séquoias, platanes, mélèze, marronnier, chênes verts, tulipier… se succèdent sur plus de six hectares pour composer un grand espace naturel avec parc à l’anglaise, roseraie, verger et étang. Les jardins sont soigneusement entretenus dans une démarche éco-responsable. Le parc est également orné de sept sculptures signées Jimmix.

Élégante demeure familiale construite au 18ème siècle pour des notables angevins. Un parc de 6 ha, des sculptures végétales et une pièce d’eau d’environ 6000 m2 complètent le domaine Visite guidée du…

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