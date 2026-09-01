Château de la Tremblaye RD214 Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · RD214 · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Château de la Tremblaye
RD214 Meigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte de ce château du 17e siècle, marqué par une succession de reconstructions et d’aménagements.
Vous pourrez notamment y découvrir une chapelle, un jardin romantique, ainsi qu’une orangerie du 19e.
Visite libre du jardin de contes, créé par Dominique Etienne Briqueler et Jean-Louis Ducatez.
Exposition de la collection de paravents de Monsieur Daniel Couturier et des tableaux de Dominique Etienne Briqueler, dans le cadre d’un futur projet d’exposition permanente sur l’histoire des instruments de musique.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. .
RD214 Meigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateaudelatremblayedoue@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover this 17th-century château, marked by a succession of reconstructions and refurbishments.
L’événement Château de la Tremblaye Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Yoga du rire dans les vignes Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 18 septembre 2026
- Château de Maurepart Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Château d’Echuilly Les-Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Musée aux Anciens Commerces Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 19 septembre 2026
- Les troglodytes du Chai de la Rose Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 19 septembre 2026