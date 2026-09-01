Château de la Tremblaye RD214 Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Château de la Tremblaye

RD214 Meigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de ce château du 17e siècle, marqué par une succession de reconstructions et d’aménagements.

Vous pourrez notamment y découvrir une chapelle, un jardin romantique, ainsi qu’une orangerie du 19e.

Visite libre du jardin de contes, créé par Dominique Etienne Briqueler et Jean-Louis Ducatez.

Exposition de la collection de paravents de Monsieur Daniel Couturier et des tableaux de Dominique Etienne Briqueler, dans le cadre d’un futur projet d’exposition permanente sur l’histoire des instruments de musique.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 17h. .

RD214 Meigné Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire chateaudelatremblayedoue@gmail.com

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English :

Discover this 17th-century château, marked by a succession of reconstructions and refurbishments.

L’événement Château de la Tremblaye Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME