Château de Milly, Château de Milly, Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Château de Milly · Chablis
Informations pratiques
Château de Milly 19 et 20 septembre Château de Milly Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:20:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00
Le château date des 16e et 19e siècles. L’ensemble comprend aussi de grandes écuries, un pigeonnier, un château médiéval et d’autres bâtiments, le tout entouré de murs et remparts.
Entrée porte du parvis de l’église de Milly. Ouverture des portes à l’heure des visites guidées et fermeture 5 minutes plus tard. La visite commence une fois les portes fermées (durée : 1h20).
Visites guidées avec un focus sur le cardinal de Richelieu.
Photos et vidéos interdites.
Château de Milly 177 rue du château Milly Chablis 89800 Milly Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Le château date des 16e et 19e siècles. L’ensemble comprend aussi de grandes écuries, un pigeonnier, un château médiéval et d’autres bâtiments, le tout entouré de murs et remparts.
© P.A Cresson
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