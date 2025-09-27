Journées Européennes du Patrimoine Cité des Climats et Vins, Chablis Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Cité des Climats et Vins, Chablis · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Journées Européennes du Patrimoine
Cité des Climats et Vins, Chablis 1B Rue de Chichée Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
Profitez de tarifs préférentiels tout le week-end, de visites guidées et d’informations inédites !
• Parcours de visite
Plongez dans notre parcours de visite multisensoriel, entièrement dédié à l’histoire des vins de Bourgogne.
Avec votre billet d’entrée, profitez exceptionnellement de deux verres de dégustation de vin de Bourgogne !
Visite libre en continu tout le week-end 10h-18h
Tarifs préférentiels 7€ adulte / gratuit -17ans
• Visites guidées
Prenez part à une visite guidée du parcours pour en apprendre plus sur le patrimoine viticole de la région.
Horaires dimanche uniquement 11h et 15h
Durée environ 45min Dans la limite des places disponibles Visite comprise dans le billet
• Livret- jeux
Un livret-jeux permettra aux plus jeunes de découvrir le parcours de visite tout en s’amusant.
Une surprise les attend en fin de visite !
Livret conseillé pour les 6-10ans, compris dans le prix du billet
En continu tout le week-end 10h-18h Adulte accompagnateur obligatoire
• Restauration sur place ambiance pique-nique et bar à jeux
Tout le week-end, profitez d’une offre de restauration dans une ambiance bucolique en terrasse et dans le jardin de la Cité.
Prolongez le moment en partageant une partie de jeux dobble, jeux de cartes… Idéal pour une sortie en famille ou entre amis.
En continu tout le week-end 11h-16h .
Cité des Climats et Vins, Chablis 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chablis a été mis à jour le 2026-08-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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