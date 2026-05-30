Découverte du site polyculturel Le Kimméridgien, Le Kimméridgien, Chablis

Informations pratiques

Découverte du site polyculturel Le Kimméridgien 19 et 20 septembre Le Kimméridgien Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Kimméridgien, site polyculturel, vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Venez rencontrer différents artistes et leurs œuvres !

Le Kimméridgien 7 rue de la Paix, 89800 Chablis Chablis 89800 Milly Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)7 43 47 53 95

Le Kimméridgien

©mairie Chablis