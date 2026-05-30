AGENDA · Chablis
Découverte du site polyculturel Le Kimméridgien, Le Kimméridgien, Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Le Kimméridgien · Chablis
Informations pratiques
Découverte du site polyculturel Le Kimméridgien 19 et 20 septembre Le Kimméridgien Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le Kimméridgien, site polyculturel, vous ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine. Venez rencontrer différents artistes et leurs œuvres !
Le Kimméridgien 7 rue de la Paix, 89800 Chablis Chablis 89800 Milly Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)7 43 47 53 95
Le Kimméridgien
©mairie Chablis
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