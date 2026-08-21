Ambiance pique-nique et bar à jeux à la Cité de Chablis, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne · Chablis
Informations pratiques
Ambiance pique-nique et bar à jeux à la Cité de Chablis 19 et 20 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne Yonne
En continu tout le week-end – 11h-16h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Tout le week-end, profitez d’une offre de restauration en terrasse et dans le jardin de la Cité.
Au cœur du bâtiment historique du Petit Pontigny, ancien cellier monastique, le Ponti’Bar profite d’un cadre au charme indéniable. Il possède une agréable terrasse, donnant sur le Jardin Serein, lieu intimiste et bucolique.
Si vous êtes curieux d’acquérir plus de connaissances sur les vins de Bourgogne, l’équipe se fera un plaisir de vous transmettre son savoir.
Prolongez le moment en partageant une partie de jeux : dobble, jeux de cartes… Idéal pour une sortie en famille ou entre amis.
Cité des Climats et vins de Bourgogne 1 bis rue de Chichée, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Tout le week-end, profitez d’une offre de restauration en terrasse et dans le jardin de la Cité.
©Cité des Climats
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