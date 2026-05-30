Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis, Cité des Climats et vins de Bourgogne, Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne · Chablis
Informations pratiques
Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 19 et 20 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne Yonne
Tarif : 7 € | Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants, PSH, titulaires du pass éducation, de la carte de guide-conférencier, carte ICOMOS | Gratuit pour les moins de 17 ans et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
Profitez de tarifs préférentiels tout le week-end et d’informations inédites !
• Parcours de visite :
Plongez dans notre parcours de visite multisensoriel, entièrement dédié à l’histoire des vins de Bourgogne. Avec votre billet d’entrée, profitez exceptionnellement de deux verres de dégustation de vin de Bourgogne ou de jus de raisin !
• Livret- jeux :
Un livret-jeux permettra aux plus jeunes de découvrir le parcours de visite tout en s’amusant. Une surprise les attend en fin de visite !
Livret conseillé pour les 6-10ans, compris dans le prix du billet
Cité des Climats et vins de Bourgogne 1 bis rue de Chichée, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « commercial@citeclimatsvins.com »}] [{« link »: « mailto:commercial@citeclimatsvins.com »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Chablis pour découvrir la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
© Antoine Martel
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