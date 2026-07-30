Informations pratiques

Saumur

Château de Morains

53 rue Morains Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vue extérieure du château où mourut la Reine Marguerite d’Anjou, fille du Roi René et épouse du roi Henri VI d’Angleterre, le 25 août 1482.

Dans le jardin, vous découvrirez notamment un Sophora du Japon, classé Arbre Remarquable en avril 2025.

Explications historiques proposées sur site.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

53 rue Morains Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exterior view of the château where Queen Marguerite d’Anjou, daughter of King René and wife of King Henry VI of England, died on August 25, 1482.

L’événement Château de Morains Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME