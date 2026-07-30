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AGENDA · Saumur

Château de Morains Saumur

dimanche 20 septembre 2026 · Saumur

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
53 rue Morains
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Saumur

Château de Morains

53 rue Morains Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vue extérieure du château où mourut la Reine Marguerite d’Anjou, fille du Roi René et épouse du roi Henri VI d’Angleterre, le 25 août 1482.
Dans le jardin, vous découvrirez notamment un Sophora du Japon, classé Arbre Remarquable en avril 2025.
Explications historiques proposées sur site.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h.   .

53 rue Morains Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31  villearthistoire@saumur.fr

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English :

Exterior view of the château where Queen Marguerite d’Anjou, daughter of King René and wife of King Henry VI of England, died on August 25, 1482.

L’événement Château de Morains Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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