Château de Saint Mesmin Escape game: À la barbe des Anglois Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre samedi 10 janvier 2026.
Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 75 – 75 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Un escape game au château de Saint Mesmin, c’est possible ! Le temps est compté, 75 minutes chrono, c’est la durée définie pour sortir de l’enceinte du château à mi-chemin entre un Cluedo grandeur nature et un jeu video adapté du monde réel. C’est une immersion garantie au cœur d’une histoire…
Par équipe de 4, 5 ou 6 personnes.
Merci d’être au château 30 minutes avant la séance.
Réservation web uniquement. .
Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com
L'événement Château de Saint Mesmin Escape game: À la barbe des Anglois Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-01-06