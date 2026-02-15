Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers, façon Playmobil® Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers, façon Playmobil®

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-18

C’est sous forme de dioramas, que la forteresse va, de nouveau, se remplir de ces figurines Playmobil® légendaires revisitées. Les châteaux du moyen âge seront présentés sous toutes les formes, en construction, en chantier de rénovation et en destruction… Alors on y croisera, architecte, carrier, maçon, charpentier, forgeron, mais aussi artiste peintre, décorateur, ébéniste, sculpteur, tapissier et enfin, mercenaires, sapeurs, artilleurs, routiers, écorcheurs, sergent d’armes, etc… le tout sous forme de figurines. Ce sera un sacré chantier au château pour un retour assuré aux souvenirs d’enfant, façon Playmobil®.

À disposition aussi à l’accueil Le grand jeu à énigmes du château En quête de la Pierre Philosophale , est à partager en famille ou entre amis. .

English : Château de Saint Mesmin Sacrés chantiers, façon Playmobil®

