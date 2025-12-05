Château de Saint Mesmin Saint Nicolas Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre

Château de Saint Mesmin Saint Nicolas au château

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Ancêtre du Père Noël, Saint Nicolas fait, dans de nombreux pays d’Europe, l’objet de cultes et de légendes folkloriques. Par miracle, Saint Nicolas apparaîtra au château accompagné de son âne. Un lutin malicieux pour des contes autour de sa légende, des spectacles de feu, jeux de société, feux de cheminée et vin chaud réchaufferont cette nuit de décembre. .

Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com

