Château de Saint Mesmin Saint Nicolas Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre
Château de Saint Mesmin Saint Nicolas Lieu-dit La Ville Saint-André-sur-Sèvre vendredi 4 décembre 2026.
Château de Saint Mesmin Saint Nicolas au château
Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Ancêtre du Père Noël, Saint Nicolas fait, dans de nombreux pays d’Europe, l’objet de cultes et de légendes folkloriques. Par miracle, Saint Nicolas apparaîtra au château accompagné de son âne. Un lutin malicieux pour des contes autour de sa légende, des spectacles de feu, jeux de société, feux de cheminée et vin chaud réchaufferont cette nuit de décembre. .
Lieu-dit La Ville Château de Saint Mesmin Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 17 62 contact@chateau-saintmesmin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Château de Saint Mesmin Saint Nicolas au château
L’événement Château de Saint Mesmin Saint Nicolas au château Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Bocage Bressuirais