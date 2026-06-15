Château des Ducs de Bourbon Atelier Deviens un apprenti archéologue Rue du Château Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Deviens un apprenti archéologue Rue du Château Montluçon samedi 4 juillet 2026.
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Deviens un apprenti archéologue
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-29
Munis de leurs outils, les enfants s’initient aux gestes des archéologues en fouillant à la recherche de trésors enfouis.
Les œufs de dinosaures n’attendent qu’à être découverts !
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
Armed with their tools, the children learn the skills of archaeologists as they dig in search of buried treasures.
The dinosaur eggs are just waiting to be discovered!
L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Deviens un apprenti archéologue Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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