Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon mardi 7 juillet 2026.

Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-11 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-11

Les enfants découvrent l’art du papier roulé en créant de jolies décorations colorées adaptées à leur âge.

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

Children discover the art of paper rolling by creating beautiful, colorful decorations suitable for their age group.

L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme