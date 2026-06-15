Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Rue du Château Montluçon mardi 7 juillet 2026.
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-08-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-11
Les enfants découvrent l’art du papier roulé en créant de jolies décorations colorées adaptées à leur âge.
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
Children discover the art of paper rolling by creating beautiful, colorful decorations suitable for their age group.
L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Quilling Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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