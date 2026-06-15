Château des Ducs de Bourbon Atelier Retrouve le petit dragon Rue du Château Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Retrouve le petit dragon Rue du Château Montluçon vendredi 10 juillet 2026.
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Atelier Retrouve le petit dragon
Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Flammelle le petit dragon s’est perdu dans le château !
Après un conte magique, les enfants partent à la recherche d’indices pour retrouver le dragonneau égaré.
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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
Flammelle, the little dragon, has gotten lost in the castle!
After a magical story, the children set out to find clues to help them locate the lost little dragon.
L’événement Château des Ducs de Bourbon Atelier Retrouve le petit dragon Montluçon a été mis à jour le 2026-06-15 par Montluçon Tourisme
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