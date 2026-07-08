Château des Ducs de Bourbon Visite guidée Château des Ducs de Bourbon Montluçon
mercredi 8 juillet 2026 · Château des Ducs de Bourbon · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
Château des Ducs de Bourbon Visite guidée
Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-30
La Ville organise des visites guidées du château des ducs de Bourbon, afin de découvrir l’histoire de Montluçon, de la Préhistoire au siècle de l’essor industriel, à travers les grandes
périodes qui ont façonné la commune et son patrimoine.
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Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr
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English :
The City organizes guided tours of the Castle of the Dukes of Bourbon, offering visitors the chance to discover the history of Montluçon—from prehistory to the era of industrial growth—through the major
periods that have shaped the town and its heritage.
L’événement Château des Ducs de Bourbon Visite guidée Montluçon a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme
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