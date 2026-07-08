Château des Ducs de Bourbon Visite guidée Château des Ducs de Bourbon Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

Château des Ducs de Bourbon Visite guidée

Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-22 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-30

La Ville organise des visites guidées du château des ducs de Bourbon, afin de découvrir l’histoire de Montluçon, de la Préhistoire au siècle de l’essor industriel, à travers les grandes

périodes qui ont façonné la commune et son patrimoine.

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Château des Ducs de Bourbon 1 rue du Château Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

The City organizes guided tours of the Castle of the Dukes of Bourbon, offering visitors the chance to discover the history of Montluçon—from prehistory to the era of industrial growth—through the major

periods that have shaped the town and its heritage.

L’événement Château des Ducs de Bourbon Visite guidée Montluçon a été mis à jour le 2026-07-01 par Montluçon Tourisme