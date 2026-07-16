Château des Forges de Noyant-la-Gravoyère, Château des Forges, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Château des Forges de Noyant-la-Gravoyère 19 et 20 septembre Château des Forges Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vestiges d’un château médiéval du 13e siècle, vraisemblablement détruit vers 1620. Remis au jour par hasard en 1993 par un petit groupe d’habitants férus d’histoire qui poursuivent depuis 30 ans la mise en valeur de ce site archéologique

Samedi 14h-18h :

Visite botanique autour de l’étang (10h)

Visite et animations du site de 14h00 à 18h00

Dimanche : 10-18h :

Visite botanique autour de l’étang (10h)

Visite guidée du site, animations broderie, travail de la laine à la lucette, confection de bougies…

Restauration sur place (fouées) sur réservation au 06 03 18 62 19

• Participation libre

• Chiens acceptés tenus en laisse

Pas d’accès PMR

Château des Forges Parc Saint-Blaise Segré-en-Anjou Bleu 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 03 18 62 19 https://www.chateaudesforges.com/ Ancien fief et seigneurie, le château des Forges présentait à l’origine les caractéristiques d’une maison fortifiée plutôt que d’un château monumental. Bien que la date exacte de sa construction demeure incertaine, le site pourrait avoir constitué une étape pour les Templiers, notamment sur l’itinéraire reliant Laval à Saint-Jacques-de-Compostelle. La découverte de tessons de poterie à œil de perdrix vient appuyer cette hypothèse.

La destruction du site serait intervenue vers 1620. Depuis 1993, des campagnes de recherches archéologiques permettent aux ruines du château de réapparaître progressivement et d’en préciser l’organisation et la forme d’origine.

Aujourd’hui, l’association Les Amis du Château assure l’entretien et la sauvegarde du site. Des visites commentées, des initiations à l’archéologie, des démonstrations de combats médiévaux et des repas de fouées sont proposés toute l’année, sur réservation.

Vestiges d’un château médiéval du 13e siècle, vraisemblablement détruit vers 1620. Remis au jour par hasard en 1993 par un petit groupe d’habitants férus d’histoire

©©Association-Les-Amis-du-Château