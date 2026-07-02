Château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Château du Hardas 19 et 20 septembre Château du Hardas Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi et dimanche // 14h à 18h

• Visite guidée des extérieurs

• Durée : 40 min

• 3€ par personne – Gratuit – de 15 ans

• Chiens acceptés tenus en laisse

• Pas de toilettes

06 78 94 41 55

Château du Hardas 286 route du Hardas 49500 segré en anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Louvaines Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 78 94 41 55 Ancienne forteresse militaire du XVe siècle embellie à la Renaissance angevine Parking sur place

Samedi et dimanche // 14h à 18h

©Julien TRIGER