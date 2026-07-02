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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu

samedi 19 septembre 2026 · Château du Hardas · Segré-en-Anjou Bleu

Château du Hardas, Château du Hardas, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Hardas
Adresse
286 route du Hardas 49500 segré en anjou bleu
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire

Château du Hardas 19 et 20 septembre Château du Hardas Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Visite guidée des extérieurs
• Durée : 40 min
• 3€ par personne – Gratuit – de 15 ans
• Chiens acceptés tenus en laisse
• Pas de toilettes
06 78 94 41 55

Château du Hardas 286 route du Hardas 49500 segré en anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Louvaines Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 78 94 41 55 Ancienne forteresse militaire du XVe siècle embellie à la Renaissance angevine Parking sur place
Samedi et dimanche // 14h à 18h

©Julien TRIGER

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