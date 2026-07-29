Château du Vieux-Bagneux Bagneux Saumur

Informations pratiques

Saumur

Château du Vieux-Bagneux

Bagneux 2 place Gilles Blondé Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ce château présente un ensemble de bâtiments remontant pour le plus ancien au 12e siècle. Le parc domine la vallée du Thouet en une succession de jardins en terrasse descendant jusqu’aux prairies inondables.

Visites guidées du parc et de la cour par les propriétaires.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 Visite guidée à partir de 14h30. .

Bagneux 2 place Gilles Blondé Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The château features a series of buildings, the oldest dating back to the 12th century. The park overlooks the Thouet valley, with a succession of terraced gardens leading down to the floodplains.

L’événement Château du Vieux-Bagneux Saumur a été mis à jour le 2026-07-26 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME