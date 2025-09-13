CHATEAU ET POTAGER COLBERT, Château Colbert, Maulévrier

Informations pratiques

CHATEAU ET POTAGER COLBERT 19 et 20 septembre Château Colbert Maine-et-Loire

TARIFS : 7.50 par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée des salons et des chambres du château et ensuite visite commentée du potager.

Temps estimé 45 minutes pour le château et 45 mn pour le potager

Restauration sur place au salon de thé

Château Colbert Place du château Colbert, 49360 Maulévrier, France Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241555133 http://www.chateaucolbert.com Château du XVIIe siècle, remanié au XIXe siècle après les destructions de la Révolution. Décors de la fin du XIXe siècle conçus par l’architecte Alexandre Marcel. Jardin d’inspiration japonaise.

Visite commentée des salons et des chambres du château et ensuite visite commentée du potager.

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