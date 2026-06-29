Exposition de l’association Handitou » on dit tout » Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier mardi 1 septembre 2026.

Maulévrier

Exposition de l’association Handitou » on dit tout »

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 10:00:00

fin : 2026-09-03 19:00:00

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10

Venez découvrir l’exposition de l’association Handitou » on dit tout » .

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr

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English :

L’événement Exposition de l’association Handitou » on dit tout » Maulévrier a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais