Exposition peintures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier
Exposition peintures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier lundi 21 septembre 2026.
Maulévrier
Exposition peintures
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 10:00:00
fin : 2026-09-28 19:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-09-28
Venez découvrir l’exposition de Nathalie BAUDRY, peintre .
Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition peintures Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Maulévrier (Maine-et-Loire)
- Exposition peintures et sculptures Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier 30 avril 2026
- Sentier du Rossignol Maulévrier Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Promenons-nous à Maulévrier Balade sur la voie ferrée Maulévrier Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Sentier de St Barthélémy Maulévrier Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Sentier de la Croix Cassée Maulévrier Maine-et-Loire 1 mai 2026