Maulévrier

Exposition peintures

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 10:00:00

fin : 2026-09-28 19:00:00

Date(s) :

2026-09-21 2026-09-28

Venez découvrir l’exposition de Nathalie BAUDRY, peintre .

Accueil touristique Salle des fêtes 6 Place de la mairie Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 00 29 mairie@maulevrier.fr

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English :

L’événement Exposition peintures Maulévrier a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Choletais