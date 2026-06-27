Château médiéval, bourg castral et fortification de La Garde-Adhémar, Place de l’église La Garde-Adhémar, La Garde-Adhémar

Informations pratiques

Château médiéval, bourg castral et fortification de La Garde-Adhémar Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de l’église La Garde-Adhémar Drôme

Rendez-vous place de l’église de La Garde-Adhémar.à 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Circuit commenté sur la structure médiévale, le château et les fortifications.

Le circuit commenté permet de mettre en valeur les traces du château médiéval des Adhémar de La Garde, l’organisation du bourg castral et les fortifications complétées pendant les guerres de religion (XVIe siècle)

Place de l’église La Garde-Adhémar 26700 La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 75 04 41 31 https://www.lagardeadhemarpatrimoine.site Église romane du XIIe siècle, un monument exceptionnel. Un édifice au style sobre et harmonieux, caractérisé par son plan avec deux absides opposées.

Circuit commenté sur la structure médiévale, le château et les fortifications.

©Club Histoire et patrimoine