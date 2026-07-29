Château-Musée Anako de la Reine de Sicile Saumur

Informations pratiques

Saumur

Château-Musée Anako de la Reine de Sicile

14 bis rue Montcel Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le château-musée Anako de la Reine de Sicile présente dans ses différentes salles et espaces les expositions ethnographiques de la Fondation et de l’association Anako qui en ont fait un véritable Quai Branly du Val de Loire .

Le Château de la Reine de Sicile est, avec le Château de Saumur et la Maison du Roi, l’un des monuments civils les plus emblématiques de la ville de Saumur. Yolande d’Aragon, reine de Sicile, d’Aragon, de Lorraine, d’Anjou et de Jérusalem, mère du roi René d’Anjou y a rédigé son testament et y serait décédée en 1442.

L’ancienne forteresse défensive transformée au XVème siècle en résidence noble abrita de nombreuses activités. Dans la deuxième moitié du XXème siècle, le château hébergea une maison des associations puis le pôle universitaire du Saumurois jusqu’en septembre 2021. Depuis 2022, la salle de conférences Yolande d’Aragon accueille tous les deux mois les tribulations d’Anako qui proposent des rencontres audiovisuelles, des projections-débats et des ciné-conférences toujours animées par des réalisateurs et réalisatrices passionnés et talentueux.

Dès le printemps 2023 le château de la reine de Sicile présente sur plus de 500 m2 de salles et d’espaces les expositions ethnographiques de la Fondation et de l’association Anako qui en ont fait un véritable Quai Branly du Val de Loire .

Dernières sociétés tribales de tradition orales, derniers chasseurs cueilleurs itinérants, dernières sociétés agricoles traditionnelles ou derniers grands nomades des quatre coins du monde, toutes ces sociétés traditionnelles, dont beaucoup sont encore des sociétés matriarcales ou matrilinéaires, ont su préserver un lien puissant avec la nature et ont appris à la respecter comme on respecte sa propre mère.

Une visite inoubliable à la rencontre de nos différences, des peuples sages et des derniers peuples racines de la famille humaine.

Les visites guidées sociétés matriarcales et matrilinéaires vous sont proposées.

Visites libres des extérieurs et du chantier de restauration.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h30 à 18h. Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Visite guidée le samedi à partir de 14h30. Le dimanche à partir de 10h30 et à partir de 14h30. .

14 bis rue Montcel Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

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English :

The Château-Musée Anako de la Reine de Sicile presents ethnographic exhibitions from the Anako Foundation and Association in its various rooms and spaces, turning it into a veritable Quai Branly of the Loire Valley .

L’événement Château-Musée Anako de la Reine de Sicile Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME