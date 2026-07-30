Château-Musée de Saumur Saumur

Informations pratiques

Saumur

Château-Musée de Saumur

Esplanade Hubert-Landais Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’ancien donjon comtal du 11e siècle devient forteresse royale au 13e siècle puis la résidence des ducs d’Anjou au 14e siècle.

Aujourd’hui musée, il déploie ses riches collections d’arts décoratifs au premier étage et la collection sur le cheval au deuxième étage à travers l’exposition Jeux et Joutes à cheval .

Ne manquez pas les expositions temporaires Mondes brodés et Luxe amer 2001-2026, célébration des 25 ans de la Loi Taubira

Mondes brodés Villes flottantes Forêt universelle.

Cécile Palusinski & Elsa Mroziewicz.

Œuvres engagées face aux urgences écologiques, les fresques sonores augmentées de Cécile Palusinski & Elsa Mroziewicz déploient une esthétique immersive et poétique, et tissent un lien entre savoirs anciens, technologies actuelles, données scientifiques et narration multiculturelle. Rencontre de l’art contemporain, de l’artisanat, de la poésie et du numérique, l’exposition invite à l’émerveillement mais aussi à la réflexion.

Luxe amer est un dispositif labellisé par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage à l’occasion des 25 ans de la Loi Taubira. Intégrée au parcours permanent, l’exposition a pour ambition de redonner à voir les collections du Château-Musée de Saumur, notamment les arts décoratifs, au prisme du commerce colonial et esclavagiste qui irrigue l’économie et la société européennes à l’époque moderne.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Esplanade Hubert-Landais Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

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English :

The former 11th-century count’s keep became a royal fortress in the 13th century and then the residence of the Dukes of Anjou in the 14th century.

L’événement Château-Musée de Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME